Собянин: в метро Москвы открылись две новые подземные пересадки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Две новые пересадки открылись между станцией "Авиамоторная" Большой кольцевой линии и Калининской линии метро, а также между "Электрозаводской" БКЛ и Арбатско-Покровской линии. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



"Благодаря переходу на "Авиамоторной" путь до станции Большой кольцевой и в обратном направлении сократился почти в четыре раза. Кроме того, здесь заработал второй вестибюль на станции БКЛ. Теперь пассажиры смогут попадать на станцию со стороны Авиамоторной и Красноказарменной улиц, которые отделены от метро путями Казанского направления МЖД", – написал мэр столицы.



На пересадочном узле "Авиамоторной" на стене верхнего эскалаторного зала установили историческое панно "Икар".



Вместе с тем новый переход на "Электрозаводской" поможет сэкономить москвичам на дороге около 10 минут в день. Свободнее и комфортнее также станет и в вестибюлях станций.



На стены коридора "Электрозаводской" установили горельефы "Путейцы" и "Работницы Электрозавода". Они были демонтированы еще в середине ХХ века и считались утраченными, добавил градоначальник.

Ранее Собянин открыл новые станции "Новомосковская", "Коммунарка" и "Корниловская" в составе Троицкой линии метрополитена. Мэр города поблагодарил строителей и специалистов транспортного комплекса за проделанную работу и подчеркнул, что строительство и работа метро продолжатся и в новогоднюю ночь. Собянин также поздравил присутствующих на открытии станций с наступающим Новым годом.

