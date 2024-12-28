Участница проекта "Искусство в метро" создала тематическую "Тройку" к Новому году

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве выпустили тематическую карту "Тройка", которую создала участница проекта "Искусство в метро" Анжелика Ермак в рамках новогоднего конкурса. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Приобрести новую "Тройку" можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях метро "Маяковская" и "Трубная", а также на маркетплейсах.

Это уже не первые новогодние версии транспортной карты, выпущенные в столице. Ранее в продаже появились "Тройки" в честь 20-летия Московской усадьбы Деда Мороза. На них изображены Дед Мороз, его помощник Крепыш, Снегурочка и украшенная елка.

Между тем "Тройка" стала первой транспортной картой, которая оказалась запущена на орбиту Земли. Для запуска ее поместили в космический аппарат ArcticSat-1.

