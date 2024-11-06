Московская транспортная карта "Тройка" запущена в космос

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Московская транспортная карта "Тройка" оказалась в космосе, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Это первая транспортная карта, которая запущена на орбиту Земли. Ее оформили детским рисунком с осьминогом-космонавтом. Для запуска "Тройку" поместили в космический аппарат ArcticSat-1. Вместе с этим спутником, отправленным 5 ноября, на околоземной орбите оказались и другие аппараты.

Отмечается, что это совместный проект "СберТройки" и научно-образовательного проекта Space-π.

"Мы гордимся этим достижением и благодарим всех, кто был причастен к реализации этого проекта", – отметил заммэра Максим Ликсутов.

Ранее в столице поступили в продажу тематические карты "Тройка" с изображением героев мультфильма "Фиксики". Их можно купить на стойках "Живое общение" и во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная".

Также горожане могут приобрести тематический билет "Единый" с оформлением в стиле фестиваля "Дни регионов Дальнего Востока в Москве".

