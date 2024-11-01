Дептранс выпустил "Единый" к фестивалю "Дни регионов Дальнего Востока в Москве"

Фото: mosmetro.ru

Столичный Дептранс выпустил новый тематический билет "Единый", посвященный проходящему сейчас в городе фестивалю "Дни регионов Дальнего Востока в Москве". Об этом сообщается в пресс-службе транспортного ведомства.

Мероприятие подготовили специально, чтобы рассказать москвичам о жизни и путешествиях на Дальнем Востоке. Гости смогут больше узнать об учебе и работе в регионе, а также о том, какие льготы предусмотрены для переезжающих на Дальний Восток.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что приобрести тематические билеты можно в кассах и автоматах столичного метрополитена.

Ранее в продаже появились и новые карты "Тройка". Их выпустили в честь 100-летия Московского академического театра сатиры. В аналогичном праздничном дизайне появился и "Единый".

Также карты "Тройка" и билеты "Единый" приобрели обновленный вид в преддверии юбилея МГУ имени М. В. Ломоносова в Москве. В 2025 году столичному университету исполнится 270 лет.