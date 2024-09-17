Тематическая "Тройка" появилась в столице в честь проекта "Искусство в метро"

Фото: mosmetro.ru

Новую тематическую карту "Тройка" выпустили в Москве в честь проекта "Искусство в метро", запущенного совместно с объединением "Выставочные залы Москвы". Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Приобрести карту, которая была выпущена в ограниченном количестве, можно на сайте сувенирного магазина московского метро и во флагманских точках на станциях "Трубная" и "Маяковская".

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что проект уже вызвал большой интерес со стороны москвичей и гостей столицы. Для всех желающих художники могут нарисовать картину не только в метро, но и на открытом воздухе, на выставках и других мероприятиях.

При этом теперь купить абонемент на "Тройку" стало намного удобнее – его можно приобрести в мобильном приложении "Госуслуги Москвы". Абонемент можно будет приобрести на 60 поездок; "ТАТ" на 30, 90 и 365 дней; "Автобус" на 30 дней для поездок между зонами А и Б, а также "Единый" для поездок в зонах "Центральная" и "Пригород".

Владельцы Android с NFC могут активировать онлайн-пополнение в приложении "Метро Москвы", а пользователи других смартфонов – на любом турникете метро и МЦК.

