Более 2,5 млн раз москвичи активировали баланс "Тройки" через турникеты

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Горожане уже свыше 2,5 миллиона раз активировали баланс "Тройки" и карты москвича на турникетах. Об этом пишет пресс-служба столичного Дептранса.

"Новая функция позволяет экономить до 20 минут в месяц. Мы продолжим упрощать и совершенствовать билетную систему столицы, чтобы пользоваться платежными сервисами было еще удобнее", – сказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Такая возможность появилась у москвичей более 3 месяцев назад, в мае. Раньше пассажирам приходилось прикладывать карту к желтыми терминалам, но теперь билет записывается сразу в момент оплаты.

Ранее специалисты Дептранса установили оборудование для оплаты проезда по биометрии на еще восьми станциях четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Речь шла про станции Нижегородская, Белорусская, Москва-Сити, Кутузовская, Поклонная, Минская, Аминьевская и Курская.

