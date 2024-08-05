Билет "Единый" выпустили ко Дню физкультурника в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Тематический билет "Единый" появился ко Дню физкультурника в столице. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Дептранса Москвы.

В этом году празднику исполняется 85 лет, отметили в ведомстве. На новом билете разместили логотип проекта "Мой спортивный район", благодаря которому у жителей столицы есть возможность посещать бесплатные тренировки рядом с домом. Этим летом свыше 40 тысяч участников посетили занятия по 13 видам спорта на 114 площадках. При этом направления зависят от сезона.

Купить новый билет можно на всех станциях метрополитена.

Дептранс старается популяризировать здоровый образ жизни, отметил заммэра Максим Ликсутов. Так, более 60 спортивных мероприятий прошли в 2024 году на Северном речном вокзале. А в 2023 году власти города запустили тематический поезд, посвященный юбилею Московского спорта.

Ранее в городе выпустили тематическую карту "Тройка" с "Аэроэкспрессом". Она выполнена в красном и сером цветах, а в верхней части карты расположен слоган "Начало путешествия – это Аэроэкспресс". Уточнялось, что найти карту горожане могут в сувенирных магазинах на станциях метро "Трубная" и "Маяковская", на стойках "Живое общение".

