Дептранс Москвы выпустил "Тройку" с "Аэроэкспрессом"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Столичный Дептранс выпустил тематическую карту "Тройка" с "Аэроэкспрессом". Об этом департамент сообщил в телеграм-канале.

Карта выполнена в красном и сером цветах. В верхней части расположен слоган "Начало путешествия – это Аэроэкспресс". Найти карту горожане могут в сувенирных магазинах на станциях метро "Трубная" и "Маяковская", на стойках "Живое общение", в интернет-магазине московского метро, а также на маркетплейсах "Яндекс.Маркет", "Мегамаркет", Ozon и Wildberries.

Ранее в Москве появились тематические "Тройки" с изображением велосипеда городского проката "Велобайк". В качестве основных цветов карты выбрали оранжевый, черный и синий. Слоган этой "Тройки" – "Выбирай велосипед – выбирай новые эмоции".

Также Дептранс совместно со Студией военных художников имени М. Б. Грекова выпустил восемь новых тематических карт "Тройка". На них изображены живописные виды Москвы и других регионов.