Более 4 млн человек воспользовались приложением "Метро Москвы" за полгода

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

По итогам первой половины 2024 года приложением "Метро Москвы" воспользовались 4,3 миллиона человек. Это число на 20% превышает прошлогодний показатель того же периода, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Приложение "Метро Москвы" – удобный и полезный транспортный помощник. <...> По задаче Сергея Собянина мы улучшаем транспортные цифровые сервисы, чтобы поездки пассажиров становились еще удобнее и быстрее", – цитирует вице-мэра телеграм-канал Дептранса столицы.

Он напомнил, что с помощью приложения пассажиры метро могут пополнить "Тройку" за несколько секунд из любого места. У пользователей также есть возможность перенести баланс в случае потери карты, выпустить виртуальную "Тройку" и подключиться к оплате по биометрии. Вместе с тем приложение позволяет "заморозить" годовой абонемент и приобрести его выгодную версию "МультиТранспорт", а также билеты на автобусы дальнего следования.

Кроме того, с его помощью пользователи могут строить маршруты на схеме метро, МЦД, МЦК и городской карте, уточнять уровень загруженности вагонов и задавать вопросы чат-боту Александре.

Приложение столичного метрополитена доступно для скачивания в Google Play, App Store и RuStore.

Между тем в приложении "Метро Москвы" появился новый виджет, благодаря которому пассажиры московского метро смогут оплатить проезд виртуальной картой "Тройка" и через СБП. Он будет автоматически генерировать QR-код, который избавит пользователей от необходимости запускать приложение лишний раз.

