Новый виджет для быстрой оплаты проезда появился в приложении "Метро Москвы"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Пассажиры московского метро смогут оплатить проезд виртуальной картой "Тройка" и через СБП еще быстрее благодаря новому виджету, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Жители и гости города, которые пользуются метрополитеном, смогут добавить на главный экран своих смартфонов специальную иконку приложения "Метро Москвы".

Виджет будет автоматически генерировать QR-код, который избавит пользователей от необходимости запускать лишний раз приложение.

"Московским транспортом пользуются миллионы людей ежедневно. Чтобы пассажирам было комфортно заходить в транспорт, нам важно не только внедрять новые платежные решения, но и ускорять их работу. <...> Задачу делать транспортные микросервисы максимально удобными для горожан нам поставил Сергей Собянин", – цитирует Ликсутова телеграм-канал столичного Дептранса .

Приложение "Метро Москвы" доступно для скачивания пользователям iOS и Android в сервисах Google Play, App Store и RuStore.

В начале июля возможность приобрести абонемент на карту "Тройка" для оплаты поездок в городском транспорте появилась и на портале mos.ru. Сервис также позволяет пользователям в любой момент узнать, сколько средств осталось на счете карты.

