Абонемент на карту "Тройка" теперь можно приобрести на портале mos.ru

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

Абонемент на карту "Тройка" для оплаты поездок в городском транспорте теперь можно приобрести на портале mos.ru. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на департамент информационных технологий столицы.

Кроме того, сервис в любой момент покажет, сколько средств осталось на счете карты. До этого на билет "Кошелек" можно было вносить только определенную сумму, напомнил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Больше не нужно искать желтые терминалы на станциях. Купленный билет запишется на карту автоматически в момент стандартной оплаты проезда на турникете", – уточнил он.

Сейчас на mos.ru доступно свыше 420 услуг в электронном виде, а при помощи единого сервиса платежей можно оплатить около 9 тысяч услуг, подчеркнул директор департамента сопровождения общегородских платежных систем департамента Владимир Новиков.

"Новый шаблон с балансом"Тройки" дает возможность всегда быть в курсе текущего остатка средств на счете карты для своевременного пополнения", – сказал он.

Для приобретения проездного нужно открыть раздел "Транспорт", затем – "Общественный транспорт" и выбрать "Пополнение карты". Именно здесь пользователь сможет выбрать или проездной билет, или баланс карты. В этом же сервисе можно проверить баланс "Тройки".

Ранее в приложении "Метро Москвы" добавили схему трамвайной сети города, что позволяет горожанам строить путь по 35 вариантам маршрутов этого общественного транспорта. Программа стала первым подобным приложением, которое позволяет ориентироваться на трамвайной схеме, напоминал Ликсутов.

