Дептранс выпустил "Тройки" в коллаборации с VK Fest

Фото: телеграм-канал VK Fest

Столичный Дептранс выпустил лимитированную серию "Троек" в дизайне VK Fest. Карт всего несколько сотен, сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Тройки" можно получить бесплатно 11 и 12 июля с 08:00 до 20:00 в сувенирном магазине на станции метро "Маяковская". Карты выдадут тем, кто покажет электронный или распечатанный билет на VK Fest сотруднику магазина.

Ранее Дептранс совместно со Студией военных художников имени М. Б. Грекова выпустил восемь новых тематических карт "Тройка". На них изображены живописные виды Москвы и других регионов.

Между тем карта "Тройка" начала действовать на территории Приморского края. Сейчас московская билетная система "СберТройка" доступна в трех городах региона. Благодаря нововведениям оплатить проезд "Тройкой" могут 430 тысяч жителей Артема, Находки и Уссурийска.