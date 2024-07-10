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10 июля, 09:54

Транспорт

"Тройки" с живописными видами появились в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Столичный Дептранс совместно со Студией военных художников имени М. Б. Грекова выпустил восемь новых тематических карт "Тройка". На них изображены живописные виды Москвы и других регионов, рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Приобрести новые "Тройки" можно в сувенирных магазинах на станциях метрополитена "Трубная" и "Маяковская", стойках "Живое общение". Также карты можно купить в интернет-магазине метро и на маркетплейсах "Яндекс Маркет", OZON, "Мегамаркет" и Wildberries, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

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Ранее департамент выпустил "Тройку" в честь Дня семьи, любви и верности. Карта выполнена в нежно-розовом цвете и украшена разноцветными сердцами.

Абонемент на карту "Тройка" для оплаты поездок в городском транспорте теперь можно приобрести на портале mos.ru. Также сервис в любой момент покажет, сколько средств осталось на счете карты. До этого на билет "Кошелек" можно было вносить только определенную сумму.

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