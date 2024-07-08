Карта "Тройка" в честь Дня семьи, любви и верности выпущена в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В столице выпустили "Тройку" в честь Дня семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля. Карта выполнена в нежно-розовом цвете и украшена разноцветными сердцами, сообщает Дептранс Москвы в телеграм-канале.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов уточнил, что тематическую "Тройку" можно найти в сувенирных магазинах на станциях метро "Трубная" и "Маяковская", на стойках "Живое общение", в интернет-магазине столичного метрополитена, а также на маркетплейсах "Мегамаркет", Ozon, "Яндекс Маркет" и Wildberries.

Ранее в московском метро появились почтовые ящики с тематическими открытками в честь праздника. Они установлены на станциях "Арбатская", "Площадь Революции", "Белорусская", "Парк Культуры" и других. Там москвичи могут бесплатно отправить письма своим близким до 9 июля.

