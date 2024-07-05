Брак планируют заключить 450 пар в Москве в День семьи, любви и верности

В еженедельной рубрике "Теле-теле тесто" Москва 24 рассказывает, где и как женятся жители столичного региона. Так, более 450 пар планируют пожениться в Москве в День семьи, любви и верности, 8 июля.

Консультант Татьяна Покаместова отметила, что в Шипиловский дворец бракосочетаний обращаются заявители разных поколений. Люди постарше часто пользуются услугой чествования юбиляров супружеской жизни, заключила она. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.