"Техно": аналитики подсчитали количество поддельных смартфонов на отечественном рынке

Количество поддельных смартфонов на отечественном рынке насчитывается более 30%. Такие данные приводят данные аналитики.

Однако в ближайшее время эта ситуация должна измениться: в России стартовал эксперимент по маркировке смартфонов, ноутбуков и планшетов. Это позволит легче отследить движение товара, а также усложнить его подделку и нелегальный ввоз.

Потребитель сможет проверить подлинность устройства через специальное приложение. Подробнее – в программе "Техно".

