21 июня, 12:45Технологии
"Техно": аналитики подсчитали количество поддельных смартфонов на отечественном рынке
Количество поддельных смартфонов на отечественном рынке насчитывается более 30%. Такие данные приводят данные аналитики.
Однако в ближайшее время эта ситуация должна измениться: в России стартовал эксперимент по маркировке смартфонов, ноутбуков и планшетов. Это позволит легче отследить движение товара, а также усложнить его подделку и нелегальный ввоз.
Потребитель сможет проверить подлинность устройства через специальное приложение. Подробнее – в программе "Техно".