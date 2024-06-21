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21 июня, 12:45

Технологии

"Техно": аналитики подсчитали количество поддельных смартфонов на отечественном рынке

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Количество поддельных смартфонов на отечественном рынке насчитывается более 30%. Такие данные приводят данные аналитики.

Однако в ближайшее время эта ситуация должна измениться: в России стартовал эксперимент по маркировке смартфонов, ноутбуков и планшетов. Это позволит легче отследить движение товара, а также усложнить его подделку и нелегальный ввоз.

Потребитель сможет проверить подлинность устройства через специальное приложение. Подробнее – в программе "Техно".

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