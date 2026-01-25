Форма поиска по сайту

Новости

02:31

Происшествия

Примерно 130 тысяч домов в США остались без света из-за снежной бури

Фото: depositphotos/gyn9037

Крупная зимняя буря привела к масштабным отключениям электроэнергии в Соединенных Штатах. По данным сайта Poweroutage, без света остались свыше 130 тысяч потребителей.

Наиболее серьезно пострадали штаты на юге страны: в Техасе зафиксировано 50 947 случаев, а в Луизиане – 50 907.

При этом Национальная метеорологическая служба США предупредила граждан об ухудшении ситуации. Прогноз для региона от восточного Техаса до Северной Каролины включает обильный снегопад и образование опасного гололеда.

Правительство США объявило режим чрезвычайного положения в 21 штате.

Ранее свыше 100 автомобилей столкнулись на автомагистрали в американском штате Мичиган из-за гололеда и снегопада. В результате ДТП пострадали от 9 до 12 человек. После случившегося автомагистраль была закрыта на несколько часов для уборки снега и льда.

Снежная буря ожидается в Вашингтоне

