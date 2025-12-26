Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 декабря, 09:02

В мире

Турции грозят снегопады из-за сибирских циклонов

Фото: ТАСС/Алексей Смагин

Значительная часть Турции окажется под влиянием сибирских циклонов в пятницу, 26 декабря, сообщает Life.ru со ссылкой на турецких синоптиков.

На севере, в центре и на востоке страны, а также в Стамбуле, где в этом году фиксировалась продолжительная засуха, ожидаются снегопады. Согласно данным генерального управления метеорологии Турции, страну накроет холодная и дождливая погода, при этом ощущаемая температура снизится на 4–10 градусов.

Метеоролог Орхан Шен в эфире CNN Türk отметил, что к резкому падению температуры приведет волна холодного воздуха из Сибири.

В Анкаре, например, температура может опуститься до минус 3, в Стамбуле – до 0, а в Эрзуруме прогнозируется до минус 17 градусов.

Неблагоприятные условия сохранятся как минимум неделю. В стране возможен гололед и перебои в работе транспорта. Синоптики предупреждают о рисках для сельского хозяйства.

Власти провинции Стамбул обратились к жителям мегаполиса с призывом соблюдать осторожность. Специалисты также указывают на то, что водохранилища турецкой столицы заполнены всего на 17,63% после самого засушливого за 65 лет лета. Запасов воды в городе осталось примерно на 50 дней.

Тем временем в Подмосковье выпало около 30% от месячной нормы осадков в ночь на 26 декабря. Больше всего твердых осадков было зафиксировано в Клину. Там выпало около 14 миллиметров снега. Вместе с тем в Долгопрудном за ночь выпало 13 миллиметров осадков, а в Волоколамске и Дмитрове – 10 миллиметров.

Мощный снегопад прошел в Москве в ночь на 26 декабря

Читайте также


за рубежомпогода

Главное

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика