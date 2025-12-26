Турции грозят снегопады из-за сибирских циклонов

Фото: ТАСС/Алексей Смагин

Значительная часть Турции окажется под влиянием сибирских циклонов в пятницу, 26 декабря, сообщает Life.ru со ссылкой на турецких синоптиков.

На севере, в центре и на востоке страны, а также в Стамбуле, где в этом году фиксировалась продолжительная засуха, ожидаются снегопады. Согласно данным генерального управления метеорологии Турции, страну накроет холодная и дождливая погода, при этом ощущаемая температура снизится на 4–10 градусов.

Метеоролог Орхан Шен в эфире CNN Türk отметил, что к резкому падению температуры приведет волна холодного воздуха из Сибири.

В Анкаре, например, температура может опуститься до минус 3, в Стамбуле – до 0, а в Эрзуруме прогнозируется до минус 17 градусов.

Неблагоприятные условия сохранятся как минимум неделю. В стране возможен гололед и перебои в работе транспорта. Синоптики предупреждают о рисках для сельского хозяйства.

Власти провинции Стамбул обратились к жителям мегаполиса с призывом соблюдать осторожность. Специалисты также указывают на то, что водохранилища турецкой столицы заполнены всего на 17,63% после самого засушливого за 65 лет лета. Запасов воды в городе осталось примерно на 50 дней.

Тем временем в Подмосковье выпало около 30% от месячной нормы осадков в ночь на 26 декабря. Больше всего твердых осадков было зафиксировано в Клину. Там выпало около 14 миллиметров снега. Вместе с тем в Долгопрудном за ночь выпало 13 миллиметров осадков, а в Волоколамске и Дмитрове – 10 миллиметров.

