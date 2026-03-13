Подруга Лерчек рассказала, что блогер позитивно настроена перед курсом химиотерапии

Блогер Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина) позитивно настроена перед курсом лечения рака желудка четвертой стадии, рассказала РИА Новости ее близкая подруга Кристина Дудкова.

Она отметила, что Чекалина верит в лучшее и в "чудо, которое случается". С таким же настроем – вся семья блогера.

"Нет тех, кто думает о каких-то плохих исходах. Это не на словах, это на действиях и деле видно. Все на позитиве, все на заряде. И мне кажется, что с таким настроем можно победить этот ужас", – подчеркнула Дудкова.

Чекалина 24 февраля родила четвертого ребенка – сына от тренера по танцам, аргентинца Луиса Сквиччиарини. Через несколько дней она покинула больницу вместе с ребенком, однако затем в СМИ появилась информация, что женщину доставили в реанимационное отделение онкологического стационара.

Сквиччиарини подтвердил ее госпитализацию, уточнив, что у Чекалиной обнаружили злокачественные раковые клетки и метастазы. Позже выяснилось, что у блогера диагностирован рак желудка четвертой стадии.

Чекалину и ее бывшего мужа Артема обвиняют в проведении незаконных валютных операций по переводу денег на иностранные счета с использованием подложных документов. По информации следствия, они вывели из России свыше 250 миллионов рублей.

По решению суда Чекалины были отправлены под домашний арест. Сама блогер вину не признала.

