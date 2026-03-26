Российская армия взяла под контроль населенный пункт Шевяковка, расположенный в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Освободить населенный пункт удалось благодаря активным и решительным действиям подразделения группировки войск "Север".

Ранее российские войска освободили населенный пункт Никифоровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). В Минобороны РФ указали, что сделать это смогли бойцы подразделений "Южной" группировки войск.

До этого военнослужащие РФ установили контроль над населенным пунктом Песчаное в Харьковской области. По данным оборонного ведомства, сделать это удалось подразделениям группировки войск "Север".