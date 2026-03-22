Российская армия взяла под контроль село Потаповка в Сумской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Освободить его удалось благодаря решительным действиям подразделения группировки войск "Север".

Ранее российским войскам удалось освободить два населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР) – Павловку и Федоровку Вторую. Контроль над первым селом установили бойцы из подразделения группировки войск "Центр", а над вторым – военнослужащие "Юга".

Одновременно с этим российские военнослужащие проводят мероприятия по уничтожению вражеского оборудования. До этого армия поразила двумя управляемыми ракетами американскую пусковую установку РСЗО MLRS в Харьковской области. Тогда же была ликвидирована автомобильная техника.

