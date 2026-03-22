22 марта, 12:21Политика
ВС РФ взяли под контроль Потаповку в Сумской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российская армия взяла под контроль село Потаповка в Сумской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Освободить его удалось благодаря решительным действиям подразделения группировки войск "Север".
Ранее российским войскам удалось освободить два населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР) – Павловку и Федоровку Вторую. Контроль над первым селом установили бойцы из подразделения группировки войск "Центр", а над вторым – военнослужащие "Юга".
Одновременно с этим российские военнослужащие проводят мероприятия по уничтожению вражеского оборудования. До этого армия поразила двумя управляемыми ракетами американскую пусковую установку РСЗО MLRS в Харьковской области. Тогда же была ликвидирована автомобильная техника.