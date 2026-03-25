Российские войска освободили населенный пункт Никифоровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ.

Сделать это удалось благодаря решительным и активным действиям подразделений "Южной" группировки войск.

Ранее российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Песчаное в Харьковской области. Освободить его смогли подразделения группировки войск "Север".

До этого ВС РФ освободили село Потаповка в Сумской области. Под контроль населенный пункт также взяли подразделения группировки войск "Север".