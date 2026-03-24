24 марта, 12:05
ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Песчаное в Харьковской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские войска установили контроль над населенным пунктом Песчаное в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Как уточнили в военном ведомстве, сделать это удалось подразделениям группировки войск "Север".
Ранее российская армия взяла под контроль село Потаповка в Сумской области. Освободить его удалось тоже благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Север".
Также были освобождены два населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР) – Павловка и Федоровка Вторая. Установить контроль над первым селом удалось бойцам из подразделений группировки войск "Центр". Второе село, в свою очередь, смогли отбить военнослужащие "Юга".
