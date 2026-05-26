Уголок финансовой грамотности откроется в SMART-библиотеке имени Ахматовой

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В SMART-библиотеке имени Анны Ахматовой в среду, 27 мая, откроется Уголок финансовой грамотности – современное интерактивное пространство, где каждый желающий сможет бесплатно изучать основы финансовой грамотности.

Центральным элементом площадки станет интерактивный стенд "Библиотека финансовой грамотности". Посетители смогут выбрать интересующую тему и комфортный формат для ее изучения – видео, статьи, тесты, викторины или игры. Кроме того, в Уголке будут доступны VR-тренажер, трекер финансового здоровья, финансовые калькуляторы, книги по финансовой грамотности, брошюры, чек-листы и многое другое.

С 14:15 до 14:50 участников ждет мастер-класс "Разум и чувства: правила рациональных покупок". С 15:00 до 15:20 пройдет сама церемония открытия Уголка финансовой грамотности.

Мероприятие состоится 27 мая по адресу улица Крылатские Холмы, дом 34. Участие бесплатное, но требуется регистрация на мастер-класс. Проект реализуется департаментом финансов Москвы и Центром финансовой грамотности совместно со столичным департаментом культуры.



Ранее департамент финансов Москвы объявил о начале приема заявок на ежегодный конкурс "Бюджет для граждан". Участникам предлагают в доступной и творческой форме рассказать жителям столицы о городском бюджете. Принять участие могут физические и юридические лица.