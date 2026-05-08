В Москве стартовал прием заявок на ежегодный конкурс "Бюджет для граждан"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Департамент финансов Москвы объявил о начале приема заявок на ежегодный конкурс "Бюджет для граждан". Участникам предлагают в доступной и творческой форме рассказать жителям столицы о городском бюджете.

Принять участие могут физические и юридические лица. Работы разрешено подавать как индивидуально, так и командой до четырех человек. Подготовлены 11 номинаций для физлиц и 5 для организаций.

Среди физических лиц:



"Бюджет: просто о сложном";

"Бюджет в стихах";

"Лучшее решение по повышению вовлеченности пользователей в разделе "Сервисы" портала "Открытый бюджет Москвы";

"Бюджет сквозь призму искусства";

"Игры о бюджете";

"Лучший проект социальной рекламы по бюджетной и финансовой грамотности";

"Лучший сценарий внеклассного занятия "Бюджетная грамотность для дошкольников и школьников";

"Инструменты финансового просвещения на основе искусственного интеллекта для портала "Открытый бюджет Москвы";

"Бюджет в тренде: молодежный взгляд";

"Бюджет государственных программ города Москвы: о результатах наглядно";

"Бюджетные хроники: финансы Москвы в зданиях и лицах".

Среди юридических лиц:



"Лучший сценарий открытого урока по бюджетной грамотности";

"Лучшее просветительское мероприятие по бюджетной грамотности";

"Игры о бюджете";

"Бюджет равных возможностей";

"Лучшая практика бюджетного и финансового просвещения на рабочем месте".

Заявки принимаются на электронную почту mybudget@finance.mos.ru до 8 июня 2026 года. Один проект можно заявить максимум в двух номинациях, при этом участники вправе отправить сразу несколько работ. Подробно с правилами участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте.

Итоги конкурса подведут до 10 июля на портале "Открытый бюджет города Москвы". Победителей наградят почетными грамотами и ценными подарками, а лучшие проекты направят на всероссийский этап конкурса при поддержке Минфина России.

Ранее в Москве стартовал прием заявок на новый поток образовательной программы "Венчурная академия", которую проведут фонд "Московский инновационный кластер" и Московский венчурный фонд.

Принять участие могут предприниматели, начинающие инвесторы, топ-менеджеры и аналитики. Курс включает теоретическую часть с видеоуроками и практическую часть с модулями "Венчурная аналитика" и "Венчурная сделка".

Первый модуль ориентирован на аналитиков и предлагает стажировки в ведущих венчурных фондах, второй – на начинающих инвесторов и участие в реальных сделках.