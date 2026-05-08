08 мая, 16:08Общество
В Москве стартовал прием заявок на ежегодный конкурс "Бюджет для граждан"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий
Департамент финансов Москвы объявил о начале приема заявок на ежегодный конкурс "Бюджет для граждан". Участникам предлагают в доступной и творческой форме рассказать жителям столицы о городском бюджете.
Принять участие могут физические и юридические лица. Работы разрешено подавать как индивидуально, так и командой до четырех человек. Подготовлены 11 номинаций для физлиц и 5 для организаций.
Среди физических лиц:
- "Бюджет: просто о сложном";
- "Бюджет в стихах";
- "Лучшее решение по повышению вовлеченности пользователей в разделе "Сервисы" портала "Открытый бюджет Москвы";
- "Бюджет сквозь призму искусства";
- "Игры о бюджете";
- "Лучший проект социальной рекламы по бюджетной и финансовой грамотности";
- "Лучший сценарий внеклассного занятия "Бюджетная грамотность для дошкольников и школьников";
- "Инструменты финансового просвещения на основе искусственного интеллекта для портала "Открытый бюджет Москвы";
- "Бюджет в тренде: молодежный взгляд";
- "Бюджет государственных программ города Москвы: о результатах наглядно";
- "Бюджетные хроники: финансы Москвы в зданиях и лицах".
Среди юридических лиц:
- "Лучший сценарий открытого урока по бюджетной грамотности";
- "Лучшее просветительское мероприятие по бюджетной грамотности";
- "Игры о бюджете";
- "Бюджет равных возможностей";
- "Лучшая практика бюджетного и финансового просвещения на рабочем месте".
Заявки принимаются на электронную почту mybudget@finance.mos.ru до 8 июня 2026 года. Один проект можно заявить максимум в двух номинациях, при этом участники вправе отправить сразу несколько работ. Подробно с правилами участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте.
Итоги конкурса подведут до 10 июля на портале "Открытый бюджет города Москвы". Победителей наградят почетными грамотами и ценными подарками, а лучшие проекты направят на всероссийский этап конкурса при поддержке Минфина России.
