Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 16:08

Общество

В Москве стартовал прием заявок на ежегодный конкурс "Бюджет для граждан"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Департамент финансов Москвы объявил о начале приема заявок на ежегодный конкурс "Бюджет для граждан". Участникам предлагают в доступной и творческой форме рассказать жителям столицы о городском бюджете.

Принять участие могут физические и юридические лица. Работы разрешено подавать как индивидуально, так и командой до четырех человек. Подготовлены 11 номинаций для физлиц и 5 для организаций.

Среди физических лиц:

  • "Бюджет: просто о сложном";
  • "Бюджет в стихах";
  • "Лучшее решение по повышению вовлеченности пользователей в разделе "Сервисы" портала "Открытый бюджет Москвы";
  • "Бюджет сквозь призму искусства";
  • "Игры о бюджете";
  • "Лучший проект социальной рекламы по бюджетной и финансовой грамотности";
  • "Лучший сценарий внеклассного занятия "Бюджетная грамотность для дошкольников и школьников";
  • "Инструменты финансового просвещения на основе искусственного интеллекта для портала "Открытый бюджет Москвы";
  • "Бюджет в тренде: молодежный взгляд";
  • "Бюджет государственных программ города Москвы: о результатах наглядно";
  • "Бюджетные хроники: финансы Москвы в зданиях и лицах".

Среди юридических лиц:

  • "Лучший сценарий открытого урока по бюджетной грамотности";
  • "Лучшее просветительское мероприятие по бюджетной грамотности";
  • "Игры о бюджете";
  • "Бюджет равных возможностей";
  • "Лучшая практика бюджетного и финансового просвещения на рабочем месте".

Заявки принимаются на электронную почту mybudget@finance.mos.ru до 8 июня 2026 года. Один проект можно заявить максимум в двух номинациях, при этом участники вправе отправить сразу несколько работ. Подробно с правилами участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте.

Итоги конкурса подведут до 10 июля на портале "Открытый бюджет города Москвы". Победителей наградят почетными грамотами и ценными подарками, а лучшие проекты направят на всероссийский этап конкурса при поддержке Минфина России.

Ранее в Москве стартовал прием заявок на новый поток образовательной программы "Венчурная академия", которую проведут фонд "Московский инновационный кластер" и Московский венчурный фонд.

Принять участие могут предприниматели, начинающие инвесторы, топ-менеджеры и аналитики. Курс включает теоретическую часть с видеоуроками и практическую часть с модулями "Венчурная аналитика" и "Венчурная сделка".

Первый модуль ориентирован на аналитиков и предлагает стажировки в ведущих венчурных фондах, второй – на начинающих инвесторов и участие в реальных сделках.

Читайте также


обществогород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика