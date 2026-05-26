Суд не удовлетворил апелляцию Чубайса по многомиллиардному иску "Роснано"

Решение Арбитражного суда Москвы о взыскании с экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса и 6 других бывших руководителей госкомпании порядка 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов (в сумме – более 5,5 миллиарда рублей по курсу на тот момент. – Прим. ред.) останется в силе.

"Решение первой инстанции по иску "Роснано" признать законным", – говорится в судебных документах Девятого арбитражного апелляционного суда, которые оказались в распоряжении РИА Новости.

Судебные приставы открыли это исполнительное производство в конце апреля. Известно, что на апелляцию подали все семь участников дела и сама госкомпания. При этом суд первой инстанции отклонил исковые требования "Роснано" к одному из ответчиков.

Текущее исполнительное производство стало третьим в отношении Чубайса за последнее время. В прошлом году на счета экс-главы "Роснано" и еще семи человек наложили арест на общую сумму 5,6 миллиарда рублей. В январе 2026-го обеспечительный арест наложили на счета Чубайса на общую сумму почти 11,9 миллиарда рублей.

Арбитражный суд Москвы взыскал 3 апреля 2026 года с семи бывших топ-менеджеров "Роснано" убытки, которые она понесла в результате проекта Plastic Logic. Госкомпания много лет занималась его финансированием, но заявленного результата не получила. Планировалось, что в России будет создано производство гибких планшетов. По идее их должны были передать для использования в учебные учреждения.

Тогда иск был частично удовлетворен. Деньги взыскали с Чубайса, экс-зампредов правления Бориса Подольского, Германа Пихоя, Юрия Удальцова, Дмитрия Пимкина, Владимира Аветисяна и Олега Киселева. При этом суд отклонил требования истца к еще одному ответчику – экс-гендиректору ООО "Пластик Лоджик" Николаю Тычинину.