Суд арестовал денежные средства Чубайса и еще 7 человек на 5,6 млрд рублей

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Арбитражный суд Москвы по иску "Роснано" наложил арест на денежные средства и иное имущество экс-руководителя компании Анатолия Чубайса и еще семи человек на сумму 5,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы инстанции.

Согласно документам, компания также подала иск к Юрию Удальцову, Олегу Киселеву, Борису Подольскому, Герману Пихою, Дмитрию Пимкину, Владимиру Аветисяну и Николаю Тычинину "о солидарном взыскании убытков в размере 3,892 миллиарда рублей и 20,4 миллиона долларов.

Кроме того, компания написала заявление о принятии мер и наложении ареста на денежные средства близких родственников ответчиков.

В октябре 2024 года стало известно о хищении свыше 13 миллиардов рублей в ходе создания российского планшета из компании-разработчика. Правоохранители установили причастность к преступлению бывшего генерального директора ООО "Пластик Лоджик" Бориса Галкина, чья компания была учреждена "Роснано".

Сам Чубайс, по заверениям некоторых СМИ, уехал из России в 2022 году, когда покинул пост спецпредставителя президента России. Позже выяснилось, что он вернулся в Израиль.

Владимир Путин, комментируя фотографии Чубайса оттуда, заявил, что тот "удрал и прячется", вероятно, из-за уголовных дел, связанных с большой финансовой дырой в компании, которую он возглавлял.

После этого председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил экстрадировать в Россию Чубайса, обвинив его в реформе российской электроэнергетики, после которой под контролем государства осталась сетевая и распределительная деятельность, однако генерирующие мощности были приватизированы.

