Чубайс заявил, что вернулся в Израиль

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бывший гендиректор "Роснано" и экс-спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс вернулся в Израиль после рабочего посещения Дубая. Об этом он заявил ТАСС.

"Поездка была давно запланированной, рабочей и короткой", – отметил он.

До этого СМИ сообщали, что Анатолий Чубайс выехал из Израиля после обострения конфликта в стране.

Российский политический деятель покинул пост спецпредставителя президента РФ в 2022 году. Некоторые СМИ сообщали, что после этого он выехал из России.

Владимир Путин, комментируя фотографии Чубайса из Израиля, заявил, что тот "удрал и прячется", вероятно, из-за уголовных дел, связанных с большой финансовой дырой в компании, которую он возглавлял. При этом уголовных дел против Чубайса в РФ не заведено, сообщил Путин, предположив, что экс-глава "Роснано" боится, что в конечном итоге это приведет к их возникновению.

Чубайса начали проверять на причастность к коррупционным преступлениям