12 сентября, 11:34Политика
Путин заявил, что экс-глава "Роснано" Чубайс "удрал и прячется"
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс удрал и прячется, вероятно, из-за уголовных дел, связанных с большой финансовой дырой в компании, которую он возглавлял. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой заявления Владимира Путина.
Как утверждает президент России, работа в "Роснано" не была успешной у Чубайса.
"Мне показали крупные фотографии из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моша Израилевич. Зачем он это делает? Я не понимаю, что он удрал?" – отметил он.
Также Владимир Путин добавил, что на Чубайса не заведено никаких уголовных дел, однако, президент подчеркнул, что, возможно, экс-глава "Роснано" боится, что в конечном итоге это приведет к их возникновению.
"Поэтому он в Израиле даже перешел на нелегальное положение. Нафига это ему нужно, я, честно говоря, не понимаю. Чушь какая-то", – заявил глава государства.
В 2022 году Чубайс покинул свой пост спецпредставителя президента РФ. Ряд СМИ сообщал, что он уехал из России.
Его представитель заявлял, что Чубайс посещал Турцию и Израиль для обсуждения сотрудничества с университетами.
Представитель Чубайса также опровергал информацию о том, что он посещал Италию и имеет недвижимость в этой стране.
После портал Detaly сообщил, что бывший генеральный директор компании "Роснано" Анатолий Чубайс вместе с женой подал запрос в МВД Израиля на получение долгосрочных документов.
Отмечалось, что Чубайс мог обменять временное удостоверение личности на постоянное биометрическое или решил заказать заграничный паспорт Израиля.
Чубайса и его супругу видели в отделении МВД города Ноф-ха-Галиль на севере Израиля, указано в публикации.
Однако сам Чубайс опроверг эту информацию.
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