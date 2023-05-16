Чубайс опроверг информацию о подаче запроса на получение долгосрочных документов в Израиле

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Бывший генеральный директор компании "Роснано" Анатолий Чубайс вместе с женой Авдотьей Смирновой подал запрос в МВД Израиля на получение долгосрочных документов. Об этом сообщает Detaly.

Отмечается, что Чубайс мог обменять временное удостоверение личности на постоянное биометрическое или решил заказать заграничный паспорт Израиля.

Чубайса и его супругу видели в отделении МВД города Ноф-ха-Галиль на севере Израиля, указано в публикации.

Весной 2022 года он прибыл на территорию Израиля и, как указано в материале, он может владеть как минимум одним объектом недвижимости в стране.

Позже бывший спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития опроверг информацию.

"Ни первое утверждение, об обмене временного удостоверения, ни второе, о недвижимости в Израиле, не соответствуют действительности", – передает его слова ТАСС.

В прошлом году Чубайс покинул свой пост спецпредставителя президента РФ. Ряд СМИ сообщал, что он уехал из России.

Его представитель заявлял, что Чубайс посещал Турцию и Израиль для обсуждения сотрудничества с университетами.

Представитель Чубайса также опровергал информацию о том, что он посещал Италию и имеет недвижимость в этой стране.

