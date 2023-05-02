Израиль пообещал возобновить экстренную репатриацию из России при необходимости

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Центры экстренной репатриации в Израиле заработают вновь, если возникнет такая необходимость, и волна репатриации усилится. Об этом со ссылкой на министерство алии и интеграции сообщает РБК.

В ведомстве заявили, что число тех, кто имеет право на репатриацию и прибывает в Израиль без визы, в настоящее время резко сократилось.

"При необходимости министерство готово вновь рассмотреть вопрос о расширении работы центров, если снова усилится волна репатриации", – отметили в министерстве.

Центры экстренной репатриации открылись в начале 2022 года в связи с проведением Россией спецоперации на Украине. Они позволяли прибывающим россиянам, а также украинцам и белорусам, ускоренно получить статус репатриантов.

15 апреля 2023 года министерство закрыло программу экстренной репатриации для россиян и белорусов. В ведомстве заявили, что в Израиль за последний год прибыло много репатриантов и подчеркнули, что возможность экстренной репатриации по-прежнему доступна для жителей Украины.

Ранее сообщалось, что Израиль готовится экстренно выделить 25,5 миллионов долларов для новых репатриантов из России. С помощью данных средств кандидаты на репатриацию должны были сразу по прибытии в Израиль получать все права и льготы, которыми пользуются иммигранты.