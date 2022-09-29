Израиль готовится экстренно выделить 25,5 млн долларов для новых репатриантов из РФ – СМИ

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Правительство Израиля работает над экстренной программной помощи для новых репатриантов из России. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

По информации газеты, на эту программу планируется выделить 90 миллионов шекелей (25,5 миллиона долларов по текущему курсу). Отмечается, что соответствующее предложение кабмин в ближайшее время внесет на рассмотрение Кнессета.

"Министр финансов <...> и министр алии и интеграции <...> представят новый стратегический чрезвычайный план репатриации евреев и тех, кто имеет право на возвращение по израильскому законодательству <...>. В связи с недавними событиями в России ожидается, что в ближайшие месяцы в Израиль прибудут десятки тысяч кандидатов на репатриацию", – говорится в публикации.

По данным газеты, данная программа позволит кандидатам на репатриацию сразу по прибытии в Израиль получить все права, которыми пользуются иммигранты. Речь идет о поддержке на время поиска жилья, интеграции на рынке труда и содействии в области здравоохранения и образования.

Ранее сообщалось, что посольство США в Москве призвало американцев срочно уехать из России. С таким же призывом к гражданам Латвии обратился министр иностранных дел этой республики Эдгарс Ринкевичс.

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