На границе с Грузией россиянам начали вручать повестки

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Россияне, которые подлежат призыву, получают повестки на границе с Грузией, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Северной Осетии.

"На границе с Грузией работает оперативная группа по призыву, в ее составе представители военкомата и органы представительной власти. Они на выезде проверяют, военнообязанный ли человек, подлежит ли призыву. Если есть данные о том, что подлежит призыву, то в этом случае ему вручают повестку", – рассказал собеседник агентства.

Ранее на КПП Верхний Ларс прибыл бронетранспортер. Пограничники уточнили, что БТР необходим там в случае прорыва резервистами пункта пропуска и отъезда из страны без оформления пограничных документов.

По информации пограничного управления, КПП на данный момент функционирует в обычном режиме, никакие ограничения по выезду призывников не вводились. Сейчас проезда на пункте пропуска Верхний Ларс ожидают порядка 3,5 тысячи легковых автомобилей.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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