В Грузии сообщили о возросшем в разы потоке россиян в страну

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Число российских туристов, приехавших в Грузию в августе 2022 года, выросло более чем в пять раз по сравнению с этим же периодом прошлого года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Нацадминистрацию туризма страны.
Так, в августе текущего года Грузию посетили порядка 213 тысяч россиян в то время, когда в последнем месяце лета 2021 года данный показатель был равен примерно 40 тысячам.
В целом количество путешествий из РФ в Грузию в августе этого года увеличилось на 434,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года. При этом значения текущего года близки к цифрам августа 2019 года. Уточняется, что тогда Грузию посетили около 209 тысяч россиян.
Наиболее же низкие показатели были зафиксированы во время эпидемии коронавируса – в 2020 году. Тогда государство посетило всего 4 390 россиян.
Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил, что только 2% жителей России летом 2022 года провели отпуск за рубежом. Опрос показал, что 33% респондентов предпочли во время отдыха от работы остаться дома и заняться делами.
Отмечалось, что 28% предпочли провести отпуск на даче, еще 20% заявили, что не ходят в отпуск летом.
Названа стоимость отдыха в Грузии
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