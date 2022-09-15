С 29 октября Pegas Touristik запустит прямые чартеры из Москвы на Пхукет, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Попасть в Таиланд этой осенью станет проще.

Авиакомпания Pegas Fly будет летать из Шереметьево. Пока пообещали четыре рейса в неделю. Продажа путевок уже началась. Тур на семь дней начинается от 97 тысяч рублей на человека.

Возможно, что скоро россияне смогут пользоваться картами "Мир" и в Таиланде. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.