Туральянсу РФ подтвердили рекомендации отелям Турции не принимать карты "Мир"

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Сеть отелей в Турции подтвердила Альянсу турагентств РФ, что с 15 сентября в стране посоветовали организациям не принимать карты "Мир". Об этом сообщает газета "Известия".

По словам вице-президента Альянса Алексана Мкртчяна, владелец крупной сети турецких гостиниц ему сообщил, что каждый отель может самостоятельно принимать решение, принимать карты "Мир" или нет.

При этом Мкртчян рекомендовал собирающимся в отпуск в Турцию россиянам брать наличные.

"Категорический совет людям, которые собираются отправиться в Турцию в ближайшее время, делать ставку не на карты – кредитные или дебетовые, – а на наличную валюту. Можно брать доллары, можно брать евро", – отметил эксперт.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев сообщил, что карты "Мир" в будущем могут заработать в странах Востока и государствах, чья экономика ориентирована на туристов.

Эксперт также не исключил, что карты данной платежной системы могут заработать во всех европейских странах, которые принимают большое количество путешественников из России.

