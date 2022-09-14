Туральянсу РФ подтвердили рекомендации отелям Турции не принимать карты "Мир"

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Сеть отелей в Турции подтвердила Альянсу турагентств РФ, что с 15 сентября в стране посоветовали организациям не принимать карты "Мир". Об этом сообщает газета "Известия".
По словам вице-президента Альянса Алексана Мкртчяна, владелец крупной сети турецких гостиниц ему сообщил, что каждый отель может самостоятельно принимать решение, принимать карты "Мир" или нет.
При этом Мкртчян рекомендовал собирающимся в отпуск в Турцию россиянам брать наличные.
"Категорический совет людям, которые собираются отправиться в Турцию в ближайшее время, делать ставку не на карты – кредитные или дебетовые, – а на наличную валюту. Можно брать доллары, можно брать евро", – отметил эксперт.
Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев сообщил, что карты "Мир" в будущем могут заработать в странах Востока и государствах, чья экономика ориентирована на туристов.
Эксперт также не исключил, что карты данной платежной системы могут заработать во всех европейских странах, которые принимают большое количество путешественников из России.
Турецким отелям рекомендовали не принимать карты "Мир"
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