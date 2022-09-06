Россия ведет переговоры с Китаем по применению карт "Мир"

Россия ведет переговоры с Китаем и еще рядом стран по поводу использования там карт платежной системы "Мир". Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Пока отечественный пластик принимают в 11 государствах. Туристы могут снимать там деньги в банкоматах, расплачиваться за услуги.

Ранее СМИ написали, что в Турции, одном из самых популярных направлений у россиян, карты "Мир" скоро будут принимать во всех отелях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.