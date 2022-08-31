Минстрой одобрил списание долгов за ЖКУ для некоторых россиян – СМИ

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Министерство строительства РФ разработало проект постановления об изменении правил предоставления субсидий на оплату ЖКУ. Об этом сообщает газета "Известия".

В ведомстве предложили списывать задолженность и предоставлять льготы гражданам при наличии уважительных причин для неплатежей. По информации издания, речь идет о стационарном лечении, смерти близких родственников, а также невыплате зарплаты.

Уточняется, что письмо с соответствующей информацией министерство направило в Ассоциацию компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН). Отмечается, что проект постановления будет внесен в кабмин после завершения всех необходимых процедур.

"Поправки позволят повысить адресность предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также более гибко применять меры поддержки в условиях дестабилизации экономики", – говорится в письме.

Ранее сообщалось, что АКОН направила в министерство строительства РФ обращение с предложением списать долги за ЖКУ семьям, которые утратили кормильца, а также гражданам, потерявшим трудоспособность.

