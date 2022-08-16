В Госдуме оценили предложение списать долги за ЖКУ некоторым россиянам

Некоторым россиянам предлагают простить долги за жилищно-коммунальные услуги. С такой инициативой выступила Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН). Предложение уже направили в Минстрой. Как на инициативу отреагировали в Госдуме и почему эксперты считают идею противоречивой – в материале Москвы 24.



Фото: Москва 24/Роман Балаев

Снять бремя

В АКОН предлагают освободить от просроченных платежей за ЖКУ семьи, которые потеряли кормильца, и граждан, утративших трудоспособность. По мнению авторов инициативы, это поможет снизить рост долгов за эти услуги.

По данным Росстата, по итогам первого квартала 2022 года общая задолженность россиян за ЖКУ достигла 804,5 миллиарда рублей. Уточняется, что задолженность россиян перед ресурсоснабжающими организациями увеличились на 11%, а перед управляющими компаниями – на 3%.

Также в АКОН считают, что всем малоимущим вне зависимости от того, есть у них просрочка по коммуналке или нет, нужно предоставить субсидии на оплату этих услуг (в настоящее время люди с долгами за ЖКУ их получить не могут). Чтобы граждане не потратили эти деньги на другие нужды, авторы предлагают перечислять их напрямую управляющим компаниям и поставщикам ресурсов.

Руководитель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова подчеркнула, что списывать долги некоторых категорий граждан можно, если это будет касаться только малоимущих семей. В то же время директор ассоциации НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая убеждена, что выплачивать субсидии нужно разово, иначе граждане и дальше могут не платить в срок.

Кто заплатит за должников?

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева согласилась, что необходимо решать проблему выплаты субсидий на погашение коммуналки.





Светлана Разворотнева зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Получается замкнутый круг. У людей есть долги, они не могут получить помощь государства, не получают субсидии и поэтому не могут эти долги выплатить.

В настоящее время отсутствует механизм, при котором люди с долгами за ЖКУ могли бы получать субсидии, если они заключат договор о рассрочке платежа с ресурсоснабжающей или управляющей организацией. Такой вариант решения проблемы должен быть, соответствующий законопроект уже внесен, рассказала эксперт в беседе с Москвой 24. При этом условия, на которых дают такую рассрочку, необходимо законодательно урегулировать, уточнила она.

"Также очень важно, чтобы эта субсидия предоставлялась автоматически на основании одного заявления. Мы сейчас к этому идем", – подчеркнула Разворотнева.

Говоря о списании долгов, она добавила, что нельзя обязывать делать это все организации в сфере ЖКХ. Ведь если у одних компаний есть на это ресурсы, другие находятся практически в предбанкротном состоянии.





Светлана Разворотнева зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Тут главный вопрос – за чей счет будет происходить списание. Если за счет бюджета, это было бы правильно. Но надо, чтобы деньги на это там нашлись. А если за счет организаций коммунального комплекса, это может подорвать их жизнеспособность.

При этом она согласилась, что меры по облегчению долговой нагрузки должны быть разовыми. Предоставлять коммунальные услуги бесплатно для граждан на протяжении долгого времени неправильно, резюмировала парламентарий.

Предложение вне закона

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В свою очередь, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин в разговоре с Москвой 24 заявил, что само предложение списать долги за ЖКУ противоречит действующему законодательству.





Константин Крохин председатель Союза жилищных организаций Москвы С точки зрения права списание долгов – это противоправное действие. Потому что закон, прежде всего Гражданский кодекс, устанавливает обязанность добросовестно исполнять все обязательства. Поэтому когда кто-то предлагает отменить эту обязанность, он действует против права.

"Если кто-то не будет исполнять свои обязательства или возникнет неопределенность, что кому-то когда-то позволят не платить, нет мотивации и исполнения работ. Зачем качественно предоставлять услуги, если нет уверенности, что за них заплатят?" – объясняет он.

Списание долгов в первую очередь несправедливо к тем, кто исправно платит за ЖКУ даже в трудной жизненной ситуации, убежден эксперт. Он также подчеркнул, что нужно не прощать задолженности, а помогать людям их гасить.

Внушительный долг за ЖКУ предложенными мерами тоже не победить. Это связано с тем, что просрочки по оплате людьми в трудной жизненной ситуации не составляют его основную часть, отметил Крохин.

"Большинство нашего социально незащищенного населения, за редчайшим исключением, – это очень дисциплинированные плательщики. Пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи стремятся платить вовремя. Я ежедневно сталкиваюсь с проблемой долгов, сам действующий председатель. Хочу сказать, что долги по 200, 300, 500 тысяч рублей очень часто копятся у небедных людей", – поделился эксперт.

Кроме того, существует проблема недобросовестных компаний на рынке ЖКХ. Чтобы долги по ЖКУ не росли, в этой отрасли необходимо наводить порядок, заключил Крохин.