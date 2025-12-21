Франция рассмотрит возможность проведения переговоров между Путиным и Макроном

Фото: ТАСС/Zuma

Елисейский дворец в ближайшие дни рассмотрит возможность проведения переговоров между Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на администрацию французского лидера.

"То, что в Кремле публично одобряют такой шаг – это хорошо. В ближайшие дни мы определимся с оптимальным способом проведения переговоров", – сказал представитель Елисейского дворца.

После первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе Макрон заявил, что европейским лидерам было бы полезно возобновить диалог с Путиным. Он считает, что это в интересах как европейцев, так и украинцев.

В Кремле указали на готовность российского лидера к диалогу с французским коллегой при наличии обоюдной политической воли. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что возможный разговор должен быть попыткой понять друг друга.