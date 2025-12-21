Форма поиска по сайту

21 декабря, 05:38

Политика

Песков заявил, что Путин готов к диалогу с Макроном

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин готов к диалогу с французским президентом Эммануэлем Макроном при наличии обоюдной политической воли. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь очень важно, наверное, вспомнить то, что сказал президент на прямой линии. Он также выразил готовность вести диалог с Макроном. Поэтому если есть обоюдная политическая воля, то это можно только положительно оценить", – приводит РИА Новости слова Пескова.

После саммита Евросоюза в Брюсселе президент Франции заявил, что европейским лидерам было бы полезно возобновить диалог с Путиным.

По мнению Макрона, возобновление подобной дискуссии в интересах как европейцев, так и украинцев. Глава Франции подчеркнул, что европейские дипломаты должны найти способ для этого в ближайшие недели.

В июле Путин провел телефонный разговор с Макроном. Во время него российский лидер напомнил, что Запад создавал на Украине антироссийский плацдарм. В то же время Путин подтвердил принципиальный подход к возможным договоренностям о мире, которые должны быть не только комплексными, но и долгосрочными.

Путин заявил, что пока не видит готовности Украины к миру

