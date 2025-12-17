Путин назвал бредом утверждения о возможном нападении РФ на Европу

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России заявил, что утверждения о возможном нападении России на Европу являются ложью и бредом.

Он отметил, что в Европе людям навязывают страхи о якобы неизбежном столкновении с Россией и необходимости готовиться к большой войне.

"Разного рода деятели, которые, вроде бы, занимали или занимают до сих пор ответственные посты, о своей ответственности, похоже, просто забыли, они руководствуются какими-то сиюминутными, личными или групповыми политическими интересами, только не интересами своих народов. И все больше повышают градус истерии", – заявил президент.

Ранее Путин подчеркивал, что РФ не собиралась и не собирается воевать с европейскими странами. Однако, если Европа начнет войну, то Россия готова "прямо сейчас".

Также глава государства предлагал зафиксировать положение о том, что РФ не намерена нападать на европейские страны. Однако СМИ сообщали, что в Европе рассматривают возможные незапланированные военные учения НАТО и кибернападения в качестве ответа на якобы угрозы со стороны России.