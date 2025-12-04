Форма поиска по сайту

04 декабря, 11:21

Политика
Politico: в правительстве Британии назвали заявление РФ о войне с Европой чепухой

В правительстве Британии назвали заявление РФ о войне с Европой "очередной чепухой"

Фото: 123RF.com/jremes

Пресс-секретарь британского премьер-министра Софи Наземи назвала "очередной чепухой" заявление российской стороны о том, что европейские страны хотят войны. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Politico.

Наземи указала, что страны Европы поддерживают право Украины на самооборону, которое предусмотрено международными законами. Однако она предупредила, что НАТО может ответить на любые угрозы "сплоченно и решительно".

Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия не собиралась и не собирается воевать с европейскими странами, однако если Европа начнет боевые действия, то РФ готова "прямо сейчас". В таком случае, по словам президента, Москве "не с кем будет договариваться".

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Европа выдвигает неприемлемые для России предложения к мирному плану по Украине и мешает президенту США Дональду Трампу достичь мира с помощью переговоров. Российский лидер указал, что европейские страны планируют "свалить" на РФ сворачивание мирного процесса.

Путин также предлагал зафиксировать положение о том, что Москва не намерена нападать на европейские страны. СМИ, в свою очередь, сообщали, что в Европе рассматривают возможные незапланированные военные учения НАТО и кибернападения в качестве ответа на якобы угрозы со стороны России.

Путин заявил, что изменения Запада в мирных предложениях направлены на срыв процесса

