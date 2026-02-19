Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 20:01

Политика

СБУ обвинили в попытке убить Залужного в 2022 году

Фото: ТАСС/Zuma

Служба безопасности Украины (СБУ) организовала попытку убийства бывшего главнокомандующего вооруженными силами и нынешнего посла страны в Великобритании Валерия Залужного в 2022 году. Об этом сообщила украинская журналистка Янина Соколова.

"Это было покушение на убийство", – написала она на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Соколова подчеркнула, что западные партнеры, в частности британцы, были осведомлены о готовящемся преступлении. Она связала назначение Залужного на должность посла в Великобритании не с политическим компромиссом, а с предоставлением защиты.

Ранее Залужный обвинил украинского президента Владимира Зеленского в провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2023 году. Он заявил, что глава киевского режима не выделил необходимые ресурсы, а также рассредоточил войска по обширной территории.

Комментируя данные слова, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Залужный начал "свою игру".

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика