Фото: ТАСС/Zuma

Служба безопасности Украины (СБУ) организовала попытку убийства бывшего главнокомандующего вооруженными силами и нынешнего посла страны в Великобритании Валерия Залужного в 2022 году. Об этом сообщила украинская журналистка Янина Соколова.

"Это было покушение на убийство", – написала она на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Соколова подчеркнула, что западные партнеры, в частности британцы, были осведомлены о готовящемся преступлении. Она связала назначение Залужного на должность посла в Великобритании не с политическим компромиссом, а с предоставлением защиты.

Ранее Залужный обвинил украинского президента Владимира Зеленского в провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2023 году. Он заявил, что глава киевского режима не выделил необходимые ресурсы, а также рассредоточил войска по обширной территории.

Комментируя данные слова, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Залужный начал "свою игру".