29 декабря, 09:46

Политика
RT: экс-главком ВСУ Залужный может покинуть пост посла в Великобритании

Экс-главком ВСУ Залужный может покинуть пост посла в Великобритании

Фото: TASS/AP/Alberto Pezzali

Посол Украины в Великобритании и бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный готовится покинуть дипломатическую должность в Лондоне в начале января. Об этом пишет RT со ссылкой на украинские СМИ.

По данным источников в политических и дипломатических кругах, Залужный намерен вернуться в Киев. При этом он сообщил о своих планах президенту Украины Владимиру Зеленскому несколько недель назад.

"Обсуждали разные должности для Залужного, от премьера до главы офиса президента, но он на тот момент заинтересованности не проявил", – уточнили осведомленные источники.

Ожидается, что Залужный объявит о своем решении вернуться на Украину уже 4–5 января.

Ранее экс-главнокомандующий ВСУ намекнул на свое возвращение на Украину, опубликовав в соцсетях фотографию со своей супругой Еленой на фоне рождественской елки. В подписи к фото он написал, что нет места лучше дома.

Зарубежные СМИ писали, что выживание Украины находится под угрозой из-за коррупционного скандала. По данным журналистов, британское правительство работает над тем, чтобы заменить украинского президента на Залужного, который пользуется популярностью.

