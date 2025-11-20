Форма поиска по сайту

20 ноября, 04:22

Политика

Алаудинов допустил, что на место Зеленского могут поставить Залужного

Фото: ТАСС/AP/Alberto Pezzali

На место украинского президента Владимира Зеленского могут назначить экс-главкома ВСУ и ныне посла Украины в Лондоне Валерия Залужного. Таким мнением поделился командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

"Американцы понимают, что сейчас надо любыми путями договариваться для того, чтобы сделать перерыв, делать пертурбацию, Зеленского убрать. Вместо него, я так понял, они сейчас будут пытаться из Англии притащить Залужного", – цитирует Алаудинова ТАСС.

В это же время западные спонсоры Украины будут пытаться переформатировать войска. Однако на данный момент у Украины наблюдается кризис и во власти, и на фронте, добавил Алаудинов.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в компании "Энергоатом", у экс-министра юстиции Украины Германа Галущенко, а также у бизнесмена Тимура Миндича.

Выяснилось, что члены организации выстроили коррупционную схему для влияния на стратегические предприятия Украины. Фигурантам предъявили обвинение в отмывании около 100 миллионов долларов.

После этого Зеленский ввел санкции против Миндича и его финансиста Александра Цукермана, а также потребовал отставки Гринчук и Галущенко. Затем ряд СМИ заявили, что выживание Украины находится под угрозой из-за коррупционного скандала.

Кроме того, стало известно, что Зеленского внесли в обвинительное заключение по делу Миндича. По информации НАБУ, он занимался коррупцией, используя свою дружбу с украинским лидером.

