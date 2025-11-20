На Украине заявили, что правительство могут отправить в отставку 20 ноября

Фото: depositphotos/billperry

Украинское правительство могут отправить в отставку уже в этот четверг, 20 ноября. Таким мнением поделился бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью ТАСС.

"Уже зарегистрировано несколько постановлений об отставке правительства: от фракции "Батькивщина" и целого ряда других депутатов, так что в Раде будут вынуждены поставить этот вопрос на голосование", – отметил Азаров.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский согласится на отставку главы своего офиса Андрея Ермака, поскольку у него не будет другого выхода, чтобы удержаться у власти.

"Ему надо продержаться еще хоть какое-то время, а для этого ему нужно изображать из себя борца с коррупцией принципиального. Он даже вон близких друзей убирает, поэтому я думаю, сдаст его", – добавил экс-премьер.

Ранее ряд чиновников правящей украинской партии "Слуга народа" призвали Зеленского "очистить и обновить" его ближайшее окружение. Соответствующее заявление связано с коррупционным скандалом, в котором оказались замешаны приближенные украинского лидера.

Скандал произошел после того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в компании "Энергоатом", у экс-министра юстиции Германа Галущенко, а также у бизнесмена Тимура Миндича.

Выяснилось, что члены организации выстроили коррупционную схему для влияния на стратегические предприятия Украины. Фигурантам предъявили обвинение в отмывании средств – около 100 миллионов долларов.

Зеленский ввел санкции против Миндича и его финансиста Александра Цукермана. При этом они назначены на 3 года вместо стандартных 10 и не включают ряд ключевых ограничений – среди введенных мер нет запрета на въезд, заключение договоров и совершение сделок, аннулирования виз и многого другого.