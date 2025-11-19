Депутаты партии "Слуга народа" призвали "очистить" ближайшее окружение Зеленского

Фото: ТАСС/AP/Vadym Sarakhan

Ряд чиновников правящей украинской партии "Слуга народа" призвали президента страны Владимира Зеленского "очистить и обновить" его ближайшее окружение. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Соответствующее заявление парламентарий связал с коррупционным скандалом, в котором оказались замешаны приближенные украинского лидера.

"Что ж, видим в "Слугах народа" раскол", – написал он в своем телеграм-канале.

Вместе с тем члены партии поручили немедленно организовать переговоры о создании коалиционного правительства, добавил депутат "Слуги народа" Никита Потураев на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ). По его словам, в этот процесс должны быть включены все политические силы, представленные в Верховной раде.

Как пояснил чиновник, коалиция национальной стойкости должна будет поспособствовать восстановлению доверия граждан Украины и международных партнеров к государству.

Потураев подчеркнул, что данное заявление было сделано от имени представителей фракции "Слуга народа", однако не уточнил, сколько именно депутатов его поддержали.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в компании "Энергоатом", у экс-министра юстиции Украины Германа Галущенко, а также у бизнесмена Тимура Миндича.

Выяснилось, что члены организации выстроили коррупционную схему для влияния на стратегические предприятия Украины. Фигурантам предъявили обвинение в отмывании около 100 миллионов долларов.

После этого Зеленский ввел санкции против Миндича и его финансиста Александра Цукермана, а также потребовал отставки Гринчук и Галущенко. Затем ряд СМИ заявили, что выживание Украины находится под угрозой из-за коррупционного скандала.

Кроме того, стало известно, что Зеленского внесли в обвинительное заключение по делу Миндича. По информации НАБУ, он занимался коррупцией, используя свою дружбу с украинским лидером.