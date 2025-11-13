Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана по делу о коррупции

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против бизнесмена Тимура Миндича и его финансиста Александра Цукермана, обвиняемых в коррупции. Указ опубликован на сайте Зеленского.

Согласно документу, санкции назначены на 3 года вместо стандартных 10 и не включают ряд ключевых ограничений. Одно из украинских СМИ уточнило, что среди санкционных мер нет запрета на въезд, заключение договоров и совершение сделок, аннулирования виз, визитов, заседаний, а также прекращения культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов.

Как сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, Кабмин предлагал ввести санкции на 10 лет, но Зеленский сократил срок. Критики связывают это с близостью Миндича к президенту – бизнесмена называют его "другом и кошельком".

"Зеленский решил, что и 3 лет за самую большую коррупционную схему достаточно. И это не единственный "зашквар", который там есть", – написал депутат в телеграм-канале.

Всего предусмотрено 18 ограничительных мер, включая блокировку активов, прекращение торговых операций и вывод капитала из страны, ограничения полетов и перевозок по Украине, остановку исполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение использования электронных коммуникационных сетей и торговых соглашений и проектов, а также запрет на приобретение в собственность земельных участков.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в компании "Энергоатом", у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также у Миндича, который успел до этого покинуть страну.

НАБУ заявляло о мошенничестве с участием государственной атомной энергетической компании. Расследование показало, что участниками преступной группы была создана коррупционная схема для установления влияния на стратегические предприятия Украины. Также выдвинуто предположение, что деятельность группы могла распространяться и на оборонную сферу страны.

Основным фигурантам предъявлены обвинения в отмывании средств. Согласно предварительным оценкам, сумма причиненного ущерба достигает почти 100 миллионов долларов.

На этом фоне депутаты Верховной рады Украины выступили с требованием к главе офиса президента Андрею Ермаку покинуть занимаемую должность. Зеленский, в свою очередь, инициировал отставку министра энергетики Светланы Гринчук и Галущенко.