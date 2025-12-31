Форма поиска по сайту

31 декабря 2025, 07:35

Экс-премьер Украины Азаров: обсуждать выборы на Украине нужно с США

Фото: depositphotos/mariakarabella

Обсуждение предполагаемых выборов на Украине необходимо вести с администрацией США, а не с Киевом. Об этом заявил ТАСС бывший бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

"Вопрос о проведении выборов требует детальной проработки. И, конечно, не с киевским режимом, который будет отстаивать свои возможности сохранить себя, а с теми, кто является реально хозяевами киевского режима, а это американцы", – отметил политик.

Азаров добавил, что пока Дональд Трамп является президентом США, необходимо обсуждать этот вопрос с Белым домом и добиваться приемлемых решений.

Первое заседание рабочей группы Верховной рады Украины по вопросу подготовки выборов и референдумов во время военного положения и в послевоенный период состоялось 26 декабря.

В состав группы вошло около 60 человек. Это представители всех фракций и групп Верховной рады, общественных организаций, исполнительной власти и силовых органов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что власти Украины должны получить мандат на заключение мирных соглашений, что может быть сделано только с помощью проведения честных выборов. По словам министра, США придерживаются аналогичной точки зрения насчет необходимости выборов на Украине.

Трамп посоветовал Зеленскому взять себя в руки

